Президент РФ получил право определять категории граждан для упрощенного приема в гражданство

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон, наделяющий президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон также дает президенту РФ право на определение порядка подачи гражданами соответствующих заявлений и перечня представляемых документов.

Документ упрощает прием в гражданство РФ для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. Они смогут подавать заявление по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Соответствующие поправки внесены в действующий федеральный закон "О гражданстве РФ". Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Комментируя ранее журналистам эту инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поднятая законом проблема особенно остро встала на Украине, "где наши бывшие соотечественники оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны".

"Важно, что решение об упрощенном порядке получения российского гражданства будет принимать лично глава государства, руководствуясь гуманитарными целями и принципами гуманизма", - сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что "законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, где Владимир Путин говорил о том, что необходимы меры, которые позволят серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России для тех, кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны".