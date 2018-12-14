СБУ принудительно увезла в Киев митрополита Могилев-Подольского

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области в принудительном порядке доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита Украинской православной церкви (Московского патриархата), заявляет руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

"Сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области", - написал Бахов в своем фейсбуке в пятницу.

"Официальная версия - на разговор с президентом!" - добавил священник.

15 декабря в Киеве должен пройти Объединительный собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя рассчитывают создать церковь, независимую от Московского патриархата. Каноническая УПЦ с самого начала отказалась от участия в этом проекте. В последнее время СБУ провела серию обысков в епархиях УПЦ, а также "беседы" с ее клириками, что было воспринято Церковью как принуждение к участию в упомянутом соборе.