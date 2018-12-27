МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МВД предлагает отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет, следует из уведомления о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенного на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

"Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмена продления срока действия данного документа", - говорится в законопроекте.

Как следует из документа, "такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов".

Согласно тексту, планируемое время вступления законопроекта в силу - сентябрь 2019 года.