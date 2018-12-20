Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краевой суд в Хабаровске вынес приговор по делу об убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчева, которое произошло в августе 2017 года, передал корреспондент агентства "Интерфакса" из зала судебного заседания.

"Суд постановил - приговорить обвиняемого Анара Аллахверанова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", - сказал судья.

Адвокаты Аллахверанова намерены опротестовать приговор. "Мы не согласны с квалификацией, согласно которой был вынесен приговор. Будем добиваться пересмотра решения", - сказал адвокат Константин Лысенко.

Пауэрлифтер Драчев был убит в центре Хабаровска 20 августа 2017 года в результате драки, инициатором которой он не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве - хабаровчанин Аллаверханов - скрылся, но позднее сдался полиции.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).