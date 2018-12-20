Глава государства счел невозможной реставрацию социализма в России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не считает, что в России возможна реставрация социализма.

"Я думаю, что это невозможно", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции.

Он заметил, что причина тому заключается в "глубинном изменении общества". При этом, по его словам, возможны элементы социализации экономики и социальной сферы.

"Это (социализм) всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике", - сказал президент.

Он добавил, что справедливое распределение ресурсов и справедливое отношение к людям, живущим за чертой бедности, является основой нынешней политики. "В значительной части именно на это и направлены наши национальные проекты", - сказал Путин.