Президент рассказал о качестве отечественных лекарств

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские лекарства не хуже зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно наводить порядок многовекторно, в том числе бороться с такими тезисами, которые сейчас вы сформулировали, о том, кто отвечает за то, что наши аналоги хуже, чем импортные. Это не так, они ничем не хуже", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, необходимо исправлять ситуацию, когда врачи, назначающие лекарства, сотрудничают с зарубежными производителями, в связи с чем возникает тезис, что "наши лекарства хуже".

"Это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного. В том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено", - добавил президент.

Путин добавил, что у России появился экспорт лекарств, его объемы составляют примерно 700 млн рублей. "Если посмотреть на цены, то 30% в ценовом измерении, это отечественные препараты. 60% - в упаковках", - сказал он.

Президент отметил, что Россия производит 80% всех жизненно необходимых лекарств, и работа в этом направлении будет продолжена.