Жаловавшаяся президенту дольщица Андреева все же встретилась с главой Петербурга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Представительница группы обманутых дольщиков ГК "Город" Алла Андреева встретилась лично с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Ранее она ушла из зала в Смольном, выразив возмущение составом участников совещания.

Как передал корреспондент "Интерфакса", после окончания встречи с участием представителей Смольного, застройщиков и обманутых дольщиков Беглов направился в приемную, где провел разговор с Андреевой.

"Я надеюсь, что мы вместе сможем решить этот вопрос, потому что, собственно говоря, я хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда, это моя самая главная идея и вообще желание - чтобы больше этого не повторялось. Потому что вводить дома в эксплуатацию в таком состоянии не очень хорошо, надо исправлять ошибки", - подчеркнула Андреева.

Врио губернатора пообещал ей усилить контроль над вводом домов в эксплуатацию.

"Люди платят нормальные деньги, и они должны за эти деньги получать нормальное жилье без всяких недоделок. Сегодня жаловались на трубы пластмассовые в уже введенных домах (...) Мы сейчас дали команду разобраться с этим вопросом, посмотреть, исправить положение. Никаких недоделок не должно быть", - сказал Беглов.

Беглов поблагодарил дольщицу за обращение к президенту РФ, вручил ей букет цветов и предложил выпить чаю.

"Я очень надеюсь, что в этот раз дорожная карта не будет носить формальный характер, а будет носить настоящий, честный", - сказала Андреева.

Ранее представительница группы обманутых дольщиков ГК "Город" Андреева покинула встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым из-за состава её участников. Беглов попросил Андрееву остаться до конца встречи и заслушать позиции представителей власти, однако она ответила отказом и покинула зал.

Накануне в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город" Алла Андреева, аккредитованная от рязанского печатного издания, задала вопрос о ситуации с долевым строительством. Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.