Проверку строящегося ствола рудника "Уралкалия" переносили на три месяца

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Первая проверка строительства четвертого ствола на руднике "Уралкалия" должна была состояться в октябре, но была перенесена на январь 2019 года по ходатайству компании, сообщил в субботу журналистам глава регионального управления Ростехнадзора Станислав Мацов.

"Первая проверка должна была быть в октябре, но в связи с тем, что подрядчик - "УС-30" - не справлялся с объемом работ в части объективных, в части субъективных причин, то по ходатайству "Уралкалия" данная проверка была перенесена на январь (2019г. - ИФ). Все это согласовано", - сказал Мацов.

"Объект находился в рамках компетенции строительной организации", - добавил он.

Проект расширения рудника "Соликамск-3" предполагает восстановление ранее пройденной части ствола N 4 и завершение его строительства. В результате мощности шахты должны вырасти на 600 тыс. тонн. Общая стоимость проекта ранее оценивалась компанией в $225 млн.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность. По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами. Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним.

Глава компании-подрядчика ФГУП "УС -30", работавшей в шахте, заявил, что кислород в специальных баллонах, которые были у его сотрудников, уже мог иссякнуть.

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место инцидента. Позднее он доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате инцидента.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

Между тем СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Следователи полагают, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

На руднике работает следственно-оперативная группа.