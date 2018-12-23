Спасатели пробрались в ствол задымленной шахты "Уралкалия"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели с шестой попытки смогли пробраться в строящийся ствол соликамской шахты СКРУ-3 "Уралкалия", где в субботу произошло задымление и заблокированы девять строителей, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

"Спасатели внизу, удалось спуститься", - добавила представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в субботу в 10:04 мск на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск - 3" произошло задымление и воспламенение. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия). В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность, еще девять оказались заблокированными в шахте.