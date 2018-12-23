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Подъем тел погибших на шахте в Соликамске завершится не раньше вечера воскресенья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Тела погибших на шахте в Соликамске будут подняты не раньше вечера воскресенья после завершения проливки всей площади пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Пермскому краю.

"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, подъем тел завершится не раньше вечера.

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"Производится дополнительный пролив всей площади, - добавил он. - После этого начнется операция по подъему тел".

В пресс-службе отметили, что следователи пока не приступали к осмотру места происшествия и в этой связи предварительные версии случившегося пока назвать нельзя.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. На данный момент обнаружены тела восьми из них, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

На руднике работает следственно-оперативная группа.

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Теги: Пермский край, Соликамск, Уралкалий

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