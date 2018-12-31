Челябинский губернатор доложил Медведеву и Путину о мерах по помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поговорил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который доложил о мерах, предпринимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, Дубровский в ходе телефонного разговора доложил президенту России Владимиру Путину о работах по оказанию помощи пострадавшим и родственникам жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Со своей стороны Медведев заявил, что правительство "окажет всю необходимую помощь". "Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты", - добавили в пресс-службе правительства.

В Магнитогорске в 6:00 (4:00 по московскому времени) произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. В качестве основной версии происшествия рассматривается взрыв бытового газа.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.