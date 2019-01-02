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Судьба 27 жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске до сих пор не выяснена

Есть обновление от 11:27

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски 27 человек после частичного обрушения дома из-за взрыва газа в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"По 27 гражданам организован поиск, 14 тел погибших извлечены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождения 86 человек установлено. Из-под завалов спасены пятеро, в их числе 11-месячный ребенок. Шесть человек госпитализировано.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди.

Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Теги: Магнитогорск

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