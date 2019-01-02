Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил Центробанк
В России

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел

Есть обновление от 20:36

Опознаны останки 21 человека

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел
Импровизированный мемориал на месте трагедии в Магнитогорске
Фото: ТАСС, Илья Московец

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тела 27 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в среду вечером.

"27 тел погибших извлечены. Из них дети - трое, женщин - 14, мужчин - 10", - говорится в сообщении.

Тела 21 погибшего опознаны и доставлены в морг.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба 14 человек.

Жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу возле обрушившегося подъезда. "К месту скорби продолжают нести цветы. <...> Люди не уходят до позднего вечера. Энергетики установили здесь световой столб", - сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

2 января объявлен в регионе днем траура.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди.

Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

11 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Магнитогорск

Новости по теме

В России
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел
Опознаны останки 21 человекаПодробнее
 Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекЧисло жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Из-под завалов извлекли еще два телаПодробнее
 Жизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасности
Сейчас главная задача врачей - предотвратить гангрену пальцев и стопы 11-месячного ребенкаПодробнее
 Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в МагнитогорскеТела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Судьба двух с половиной десятков человек по-прежнему неизвестнаПодробнее
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек
Среди погибших - один ребенокПодробнее
 На развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчаткиНа развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки
Основная версия следствия - взрыв бытового газаПодробнее
 В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома
По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщинаПодробнее
 Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего постаГлавред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста
"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы"Подробнее
 Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в МагнитогорскеТело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
По данным спасателей, это женщинаПодробнее
 Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенцаПод завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил ЦентробанкМоскваПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

Что произошло за день: среда, 2 января

Новые данные о трагедии в Магнитогорске, проверка по факту ЧП в Парке Горького и последнее новогоднее обращение императора Акихито Подробнее

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телОпознаны останки 21 человека Подробнее

Украинскую "дочку" Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн

Три человека пострадали в Петербурге в результате падения рекламного щита

Число жертв взрыва дома в Магнитогорске возросло до 24

Среди погибших трое детей Подробнее

Мужчина застрелил знакомую возле торгового центра в Сочи и покончил с собой

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело 22-го погибшего

РФ предоставила США консульский доступ к подозреваемому в шпионаже американцу

Туристка из Петербурга погибла в результате схода лавины в Хибинах

Путин дал ряд поручений по Владивостоку по итогам большой пресс-конференции

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске в четверг вновь пустят в квартиры за вещами

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих перевести деньги для пострадавших в Магнитогорске

Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%

Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%В июле тарифы вырастут еще на 4,8% Подробнее

Горевший в Москве ангар потушен

Путин и Макрон поздравили друг друга с Новым годом и обсудили Украину и Сирию

На юго-востоке Москвы загорелся ангар

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');