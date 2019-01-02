Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тела 27 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в среду вечером.

"27 тел погибших извлечены. Из них дети - трое, женщин - 14, мужчин - 10", - говорится в сообщении.

Тела 21 погибшего опознаны и доставлены в морг.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба 14 человек.

Жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу возле обрушившегося подъезда. "К месту скорби продолжают нести цветы. <...> Люди не уходят до позднего вечера. Энергетики установили здесь световой столб", - сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

2 января объявлен в регионе днем траура.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди.

Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.