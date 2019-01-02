Что произошло за день: среда, 2 января

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Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске достигло 27 человек. Спасательная операция не прекращается с 31 декабря; перерыв пришлось сделать для того, чтобы разобрать стену, которая могла обрушиться в любой момент прямо на спасателей. К 20:32 по Москве из-под обломков извлекли тело 27-го погибшего; по последним данным, среди жертв трое детей.

Судьба еще двух десятков человек остается неизвестной. За день из-под завалов не достали ни одного выжившего.

- Жизнь 11-месячного ребенка, спасенного накануне из-под завалов в Магнитогорске, вне опасности. Как рассказала министр здравоохранения, состояние младенца тяжелое, но стабильное. У ребенка, который сутки провел под обломками, сохраняется риск гангрены пальцев и стопы; однако врачи надеются, что осложнений удастся избежать. В московской больнице с младенцем находится его мама.

- По факту обрушения моста в московском Парке Горького начали проверку. По последним данным, из-за него в новогоднюю ночь пострадали 13 человек. Обрушение произошло из-за того, что конструкция не выдержала веса скопившихся на ней людей.

- Россия предоставила США консульский доступ к американцу, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже. Washington Post выяснила подробности его биографии; в частности, что Пол Уилан был уволен из Вооруженных сил США за воровство, а также что он с 2007 регулярно ездил в Россию и знал русский язык на базовом уровне.

- Шесть человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Дании. Крушение произошло на перегоне, соединяющем два острова. По сведениям СМИ, с грузового поезда, шедшего навстречу, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского состава экстренно затормозить.

- Японский император Акихито в среду в последний раз выступил с новогодним обращением к своим подданным. Поздравить монарха, который весной отречется от престола, пришло рекордное число японцев - около 140 тысяч человек.

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Что произошло за день: среда, 2 января

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