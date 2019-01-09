Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за "шатдауна"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сайт посольства и консульства США в России не сможет функционировать в полном объеме из-за прекращения финансирования ряда американских бюджетных ведомств.

"В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме", - говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне прекратил обновляться сайт посольства США в Белоруссии.

Во второй половине декабря в США был объявлен "шатдаун" - была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Представители Республиканской партии США во главе с президентом США Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить $5 млрд на реализацию проекта.