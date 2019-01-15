Медведев обвинил США в агрессивной экономической политике и дедолларизации в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил США в проведении агрессивной экономической политики.

"Мы серьезно сократили свои вложения в американские казначейские облигации, а недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро", - напомнил Медведев, выступая во вторник на "гайдаровском экономическом форуме".

По его словам, все это следствие "агрессивной и, прямо скажем, зачастую бестолковой экономической политики США".

"Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия самого мощного игрока на экономической арене только усиливают напряжение (в мировой экономике)", - подчеркнул Медведев.

США своими действиями стимулируют идею отказа от доллара, считает Медведев.

"Парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы от самого эмитента", - сказал премьер.

Медведев заметил, что мир по-прежнему сталкивается с ситуацией, когда "страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает доверие к ней".