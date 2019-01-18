Морские суда ночью продолжат поиск экипажей Су-34

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пять морских судов ночью продолжат поиск в районе, где разбились бомбардировщики Су-34, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"Поиски ведут и будут продолжать вести ночью пять судов. Это "Председатель Ганслеп", "Шанс-106", "Флагман", "Екатерина", "Неон". Также в ночь на субботу, как ожидается, в район поисков подойдет спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Росморречфлота", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в пятницу при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались. В ходе поисков обнаружены два пилота, они доставлены на аэродром Восточного военного округа вертолётом поисково-спасательных сил.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в сложных метеоусловиях.