Обвиняемый в шпионаже Уилан будет лично участвовать в заседании Мосгорсуда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан будет доставлен в Мосгорсуд 22 января, когда будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Да, он будет доставлен и будет лично присутствовать. Ему также будет предоставлен переводчик", - сказал защитник.

22 января Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты, которая просит апелляционную инстанцию отменить решение об аресте Уилана и избрать ему иную меру пресечения - в виде залога, размер которого оставлен на усмотрение суда.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Уилана до 28 февраля.

Позже выяснилось, что арестованный по мимо паспорта США имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Брат Пола Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.