Митинг против передачи Курил Японии начался в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Люди продолжают собираться на митинг в Москве против возможной передачи Курильских островов Японии, Суворовская площадь заполнена, заявил "Интерфаксу" координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов в воскресенье.

"Основные требования митинга - решать вопросы территориальной целостности России только на референдуме без кулуарных решений, и не допустить передачи Курильских островов", - сказал "Интерфаксу" один из организаторов акции.

По словам Удальцова, люди пришли на акцию с флагами коммунистических организаций, "Левого фронта", патриотических организаций, движения "Новороссия", "Партии дела" и других. "Перед началом полиция задержала двух или трех человек, которые выкрикивали националистические лозунги. Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями", - сказал он.

Представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова ранее сообщила "Интерфаксу", что согласованная численность участников акции на Суворовской площади - 500 человек.

Ранее в воскресенье митинг против возможной передачи островов Курильской гряды Японии провели представители КПРФ в Хабаровске.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.