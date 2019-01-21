Власти Удмуртии объяснили задержки рейсов "Ижавиа" в декабре стечением обстоятельств

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Задержки рейсов "Ижавиа", из-за которых гендиректор авиакомпании стал фигурантом уголовного дела о халатности, произошли из-за стечения обстоятельств, полагает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, председатель совета директоров перевозчика Алексей Горбачев.

"Я считаю, что там никакой халатности нет. Были, да, действительно, стечения обстоятельств не в их пользу", - сказал Горбачев журналистам в понедельник.

Он пояснил, что авиакомпания оформляла кредит на 50 млн рублей для финансирования текущей деятельности, чтобы избежать задержек вылетов. Банк сначала пообещал выплаты, но в итоге стал затягивать выдачу займа. Для решения этой проблемы правительство Удмуртии направляло гарантийное письмо.

Горбачев сообщил также, что 31 декабря докладывал о ситуации в Росавиацию. "У них было предположение, что мы банкротим компанию. Мы им все объяснили", - сказал он.

"Никто компанию банкротить не собирается, компания будет развиваться. На сегодняшний день (гендиректор "Ижавиа" Александр - ИФ) Синельников готовит как раз новую презентацию по поводу развития и выхода вот из этой ситуации кризисной", - добавил глава Миндортранса Удмуртии.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил в отношении гендиректора "Ижавиа" и ряда других представителей авиакомпании уголовное дело о халатности после задержек рейсов. Дело было возбуждено после проверки Приволжской транспортной прокуратурой соблюдения авиакомпанией требований федерального законодательства и прав авиапассажиров.

Проверка была проведена после того, как в конце декабря 2018 года из-за несвоевременной оплаты "Ижавиа" горюче-смазочных материалов были допущены задержки двух рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, на которые был зарегистрирован 191 пассажир. Это, в свою очередь, повлекло задержку выполнения еще 13 авиарейсов. Резервные самолеты авиакомпанией для выполнения рейсов также предоставлены не были. По данным прокуратуры, в результате оказались нарушены права более 900 пассажиров, не попавших вовремя в пункты назначения в нарушение условий заключенных ими с АО "Ижавиа" договорам воздушной перевозки.

В конце прошлого года сообщалось о неоднократных задержках и отмене рейсов "Ижавиа", в том числе из-за проблем с платежами за авиатопливо.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. Компании также принадлежит аэропорт Ижевска.