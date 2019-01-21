Ряд депутатов и сенаторов от "Единой России" отказались от надбавок к пенсии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Депутаты и сенаторы, в том числе входящие в руководство партии "Единая Россия", подали безотзывные заявления в Минтруд об отказе от депутатских и сенаторских надбавок к пенсии, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

При расчёте пенсии, когда они будут на нее выходить, они уже не смогут забрать заявление и получить надбавку. Заявления подали шесть депутатов и три сенатора, сообщает пресс-служба. Сейчас в Госдуме 340 депутатов-единороссов.

"Депутаты от "Единой России" и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. В числе первых вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, первый зампред сенатского комитета по социальной политике Игорь Каграманян, первый зампред сенатского комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, член думского комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, член комитета по образованию и науке, член президиума Генсовета "Единой России" Алена Аршинова, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее правительство РФ утвердило форму заявления об отказе от депутатских надбавок к пенсии, говорится в сообщении.

Осенью прошлого года Госдума и Совет Федерации приняли закон о повышении пенсионного возраста. Одновременно единороссы приняли закон о праве депутатов и сенаторов отказываться от депутатской надбавки к пенсии, которая ее существенно увеличивала.

Право выходить на пенсию у бывших депутатов и сенаторов возникает также как у всех россиян - в 60 и 65 лет для женщин и мужчин, при этом есть одно ограничение - депутат должен закончить полномочия. Если депутат или сенатор остаются на своей должности и уже достигли пенсионного возраста, то они не получают надбавку к пенсии до окончания срока своих полномочий и выплаты им депутатской и сенаторской зарплаты.