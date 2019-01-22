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Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили под арестом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник отклонил апелляционную жалобу на арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

"Постановление Лефортовского суда Москвы об избрании в отношении Пола Уилана меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил судья Дмитрий Пронякин.

Таким образом суд отказал в освобождении иностранца, имеющего гражданство США и Ирландии, подданного Великобритании и Канады, под залог, на чем настаивала защита.

Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и дипломатов пустили только на оглашение решения. Решение суда Уилан выслушал молча.

Адвокат Уилана намерен продолжить добиваться освобождения своего подзащитного. "Конечно, мы будем подавать кассационную жалобу. Это решение нас не удовлетворяет", - сказал "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, комментируя решение Мосгорсуда, согласившегося с арестом Уилана.

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Во вторник в Мосгорсуд в качестве наблюдателей прибыли начальник отдела граждан США Ричард Ханрахан, который курирует в посольстве соблюдение в РФ прав соотечественников, а также генконсул Канады и консул Великобритании Сара Пилби.

Сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться.

Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Адвокат Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.

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Теги: Пол Уилан, США

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