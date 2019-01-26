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Семья обвиняемого в шпионаже Уилана не приедет в РФ из соображений экономии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Брат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Дэвид рассказал, что семья приняла решение не ехать в Россию, чтобы встретиться с ним, так как экономит деньги.

"Нет. Мы не знаем, сколько предстоит потратить денег в связи с содержанием Пола под стражей и с судебным разбирательством. Поэтому мы стараемся экономить наши ограниченные финансовые ресурсы и помогаем", - сказал "Интерфаксу" Дэвид Уилан, отвечая на вопрос, рассматривает ли он или другие члены семьи возможность приезда в Россию.

Он отметил, что на данном этапе посещение Уилана не принесет никакой пользы ни ему, ни его семье.

Брат также рассказал, что в настоящее время семья продолжает сбор денежных средств для оплаты юридической помощи Уилану. За две недели сборов собрано чуть более 7,5 тысяч долларов из желаемых 100 тысяч.

При этом Дэвид Уилан заявил, что не верит в обвинения, предъявленные его брату.

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"Я уверен, что Пол не шпион и не участвует в операциях разведки. Я не думаю, что Пол когда бы то ни было был связан с какой бы то ни было разведслужбой какой бы то ни было страны", - подчеркнул он в беседе с "Интерфаксом".

Дэвид также рассказал, что с момента задержания, никто из родственников не общался с Полом, так как в СИЗО "Лефортово" у него нет доступа к телефону. Все общение, сказал брат, происходит через консульских служащих, которые навещают арестованного иностранца в изоляторе.

"В таких случаях он может передать нам вопросы или просьбы. А мы, в свою очередь, можем ему передать ответ при следующем визите к нему дипломатов. Именно поэтому для Пола и его семьи важно, чтобы российские власти разрешали проводить такие "гуманитарные" визиты", - сказал Дэвид.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США Уилана по делу о шпионаже. Мосгорсуд 22 января признал это решение законным, отказавшись выпустить иностранца под залог.

Как выяснилось, помимо американского, Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

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Теги: Пол Уилан

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