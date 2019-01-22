Один из пострадавших при крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Заполярье скончался

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 скончался, сообщил "Интерфаксу" руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

"Один из пострадавших скончался. Второй госпитализирован в отделение реанимации Оленегорской центральной районной больницы , - сказал В.Рогалев.

Он добавил, что состояние госпитализированного характеризуется как тяжелое.

Ранее сообщалось, о гибели двоих членов экипажа.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. По данным Минобороны РФ, после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу и загорелся. "В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

В пресс-службе "Туполева" "Интерфаксу" сообщили, что разбившийся самолет был произведён Казанским авиационным заводом имени Горбунова в 1986 году. Последний раз капитальный ремонт он проходил в 2012 году.