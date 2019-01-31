Вице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции города

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Имперские амбиции Петербурга нуждаются в удовлетворении, считает вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

"Мы строились как столица, один из немногих городов Европы. Мы на сто лет больше, чем Москва, были столицей, и наши имперские амбиции должны быть удовлетворены", - подчеркнула Совершаева, говоря о развитии Петербурга на XXXII конференции регионального отделения "Единой России" в четверг.

Кроме того, Совершаева призвала не доверять информации анонимных телеграм-каналов.

"Все инсинуации по поводу того, что у нас нет понимания (между Смольным и Заксобранием - ИФ) и разные подходы, абсолютно не имеют под собой ничего общего. Я с ответственностью на этой трибуне вам говорю: у нас нет противоречий во взаимоотношениях Смольного и Мариинского дворца, нет и не может быть. По одной простой причине: у нас с вами одни цели, одни задачи, мы живём в этом городе, и мы вместе должны создать комфортные условия для проживания наших жителей", - сказала Совершаева.

"Ну нет этого (конфликта - ИФ), и не может быть, и наши отношения с Вячеславом Серафимовичем (спикером Заксобрания Макаровым - ИФ) об этом говорят. Поэтому не читайте телеграм-каналы поутру, в обед и вечером, поскольку ничего хорошего там нет", - сказала она.

Принято считать, что Москва была столицей единого и централизованного российского государства с конца XIV по начало XVIII века и затем с 1918 года по настоящее время. То есть в сумме более 400 лет. Петербург был столицей с небольшими перерывами с 1712 года по 1918-й. То есть около 200 лет.