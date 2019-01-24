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МИД РФ заявил о готовности содействовать диалогу венесуэльцев внутри страны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Москва готова содействовать созданию в Венесуэле условий для начала внутриполитического диалога в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Мы будем готовы со всеми другими ответственными государствами содействовать созданию таких условий, которые позволят венесуэльцам начать диалог, руководствуясь национальными интересами своей страны", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в Алжире.

Он призвал международное сообщество помочь создать условия для общенационального диалога в Венесуэле.

"Надо действовать в конституционном поле, надо уважать право самих венесуэльцев определять судьбы своей страны и, конечно же, международное сообщество обязано помогать создавать условия для общенационального диалога, в рамках которого каждый имеет право высказывать свое мнение, но это не должно сопровождаться насилием и не должно сопровождаться призывами к насильственному свержению законного правительства", - заявил Лавров. Он призвал отказаться от замыслов силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

По его словам, признание США самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо говорит о том, что Вашингтон напрямую приложил руку к кризису в Венесуэле. "Это вмешательство во внутренние дела государства, и как вы знаете, была явная попытка отстранить Мадуро от власти, в том числе, путем его физической ликвидации", - сказал он.

По словам министра, ситуация, при которой в стране есть два лидера, приведет к "хаосу и нестабильности в стране". "США, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами уже в очередной раз, это далеко не первый случай, просто в Венесуэле это сделано предельно грубо, пытаются выступать вершителями судеб других народов, а на деле просто вмешиваются в их внутренние дела. Тут никакую "комиссию (спецпрокурора) Мюллера даже создавать не надо", - отметил Лавров.

Переворот в Венесуэле

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21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: МИД РФ, Венесуэла

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