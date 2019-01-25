Следствие опознало напавших на сотрудников ДПС в Нальчике

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следствию удалось установить личности преступников, убитых при нападении на экипаж ДПС в Нальчике, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии в пятницу.

"Это четверо жителей Ингушетии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вечером 24 января в Нальчике четверо вооруженных ножами мужчин напали на экипаж ДПС, остановивший машину для проверки документов. Один из сотрудников полиции получил несколько ранений. Полицейские открыли огонь по нападавшим из табельного оружия. Двое были убиты на месте, еще двух ранили. Их доставили в больницу, где они скончались.

Возбуждено уголовное дело.