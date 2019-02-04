Скончался полицейский, раненный в январе при нападении в Нальчике

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Умер полицейский, получивший ножевые ранения при нападении четверых преступников на экипаж ДПС в Нальчике 24 января, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии в понедельник.

"Ушел из жизни инспектор ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по Нальчику старший лейтенант полиции Аслан Балкаров. Ему было 27 лет", - говорится в сообщении.

"У Балкарова остались жена и дочь", - отмечает пресс-служба. Руководство МВД по КБР и весь личный состав выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщалось, 24 января в Нальчике на экипаж ДПС, остановивший автомашину для проверки документов, напали четверо вооруженных ножами мужчин. Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения.

Сотрудники полиции открыли огонь из табельного оружия, в результате двое преступников были ликвидированы на месте, еще двоих с ранениями доставили в больницу, где они скончались.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

Нападавшими оказались четверо жителей Ингушетии, которые не состояли на учете правоохранительных органов в связи с радикальными взглядами.