В "Единой России" назвали недопустимым быстрый рост цен на курицу и яйца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В партии "Единая Россия" заявили о необоснованности резкого роста цен на продукты, входящие в потребительскую корзину, и в частности, на курицу и яйца.

"Отмечу, что в 2018 году цены на них росли быстрее, чем на остальные продукты. Поскольку данные продукты входят в потребительскую корзину, такой стремительный рост цен недопустим", - цитирует в пятницу пресс-служба "Единой России" координатора партийного проекта "Народный контроль", депутата Госдумы Анну Кувычко.

Сообщается, что она направила депутатский запрос руководителю Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой провести проверку обоснованности повышения цен на курицу и яйца.

Депутат обратила внимание на то, что в пятницу Минсельхоз представил сведения, согласно которым цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей выросла на 22% по сравнению с прошлым годом. "Соответственно, увеличилась и ее розничная цена - со 125,1 руб. за килограмм до 152,7 рублей. Также зафиксирован рост цен на куриные яйца почти на 26%", - говорится в сообщении.

Кувычко сообщила, что в феврале активисты "Народного контроля" проведут мониторинг цен на куриное мясо и яйца в магазинах крупных федеральных и региональных торговых сетей.

"Итоги мониторинга будут переданы в ФАС и Роспотребнадзор", - сказала она.