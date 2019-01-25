Россиянам пообещали снижение цен на курицу в 2019 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз ожидает снижения цен на мясо птицы в этом году. "В 2019 году мы ожидаем корректировки цены на мясо птицы в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году", - говорится в сообщении ведомства.

Цены на живую птицу уже начали меняться и с начала года снизились на 4,2%, до 79,08 тыс. рублей (по данным на 17 января). Тонна мяса птицы за аналогичный период подешевела на 0,2%, и составила 117,20 тыс. рублей.

По данным Росстата, цены на мясо птицы в РФ в 2018 году выросли на 9,7%.