Кремль призвал к аккуратности в отношении версий о причинах взрыва в Магнитогорске

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле призвали аккуратно относиться к различным информационным вбросам относительно взрыва в жилом доме в Магнитогорске, в том числе о заминированной маршрутке.

"Мы все с вами слышали сообщения на этот счет специальных служб и главное - следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

На вопрос журналистов, что находится в центре внимания главы государства в связи с трагедией в Магнитогорске, Песков ответил: "Президент лично принимал решение о расселении этого дома по просьбе граждан и, собственно, вот это находится в фокусе внимания президента - как помочь людям справиться с последствиями этой аварии, которая повлекла смерть многих и многих людей".

Накануне ВЦИОМ привел данные соцопроса, согласно которым 44% россиян объяснили трагедию в Магнитогорске халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, а 11% - терактом.

На минувшей неделе "Радио Свобода" сообщало о задержании гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома в Магнитогорске. Позже в МВД заявили, что задержанный не имеет ко взрыву никакого отношения.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек. Спустя почти три недели после трагедии ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.