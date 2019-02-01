В деле Арашуковых появился шестой подозреваемый

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджер компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов стал шестым подозреваемым по делу о хищении 30 млрд рублей у "Газпрома", по которому арестованы сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по окончании допроса следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Кятова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство об аресте Кятова.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала в г.Ессентуки ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Кятова Алана Олиевича", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кятов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе), часть 4 статьи 159 (особо крупное мошенничество) УК РФ.

Дело Арашуковых

Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС) (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Свою вину Рауф Арашуков не признает.

Сенатор был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.