На Королёвских чтениях посоветовали "хоронить" спутники ниже геостационарной орбиты

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Существующая практика очищения геостационарной орбиты (ГСО, высота примерно 36 тысяч км - СВИ) путем вывода отработавших космических аппаратов (КА) на более высокую орбиту захоронения не совсем правильна, заявил в пятницу представитель реутовского "НПО машиностроения" Павел Аверьянов

"Предлагается отводить отработавшие КА с ГСО не вверх, а вниз", - сказал он на 22-й (Челомеевской) секции 43-х Академических Королёвских чтений по космонавтике

По его данным, "к настоящему времени на ГСО побывали около 1200 объектов".

"Несмотря на то, что сейчас КА имеют срок активного существования порядка 15 лет, их количество, а также количество мусора (отработавших КА) растет с каждым годом. Это увеличивает риск столкновения отработавших КА с действующими, поскольку первые начинают дрейфовать с точки стояния, и ведут себя нестационарно, плоскости их орбит начинают пересекаться с экваториальной. Появляться вероятность опасного столкновения в узлах пересечения орбит", - сказал Аверьянов.

Первый спутник был запущен на ГСО в 1964 году, выработал свой ресурс примерно 50 лет назад.

Он напомнил, что в соответствии с международными рекомендациями от 2003 года, КА должны освобождать свои места на ГСО путем уведения на орбиту захоронения. Это - вверх или вниз на высоту порядка 235 км относительно высоты ГСО и по широте плюс - минус 15 градусов. "За прошедшее время порядка 500 объектов было уведено вверх, вниз - около 100", - сказал Аверьянов.

По его оценке, "опасность заключается в том, что спутники начали уводить вверх при том, что необходимо уводить не вверх, а вниз, поскольку в первом случае защищаемая область ГСО все равно пересекается, и в случае столкновения многочисленные фрагменты уйдут на меньшую высоту и будут угрожать спутникам, находящимся на ГСО".

"Предлагается выводить отработавшие КА с ГСО на орбиты захоронения не вверх, а вниз", - заключил он.