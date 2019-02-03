Поездку на попавшем в ДТП автобусе организовал частный танцевальный клуб

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Частный танцевальный клуб "Вертим" в Ярцево совместно с родителями организовал поездку на конкурс в Калугу, сообщил "Интерфаксу" глава города Ярцево Владимир Макаров.

"Дети ехали на конкурс вместе с родителями. По нашим данным, в автобусе находились 23 взрослых и 23 ребенка. Списки в настоящее время уточняются", - сказал он.

Макаров отметил, что по предварительным данным, автобус попал в ДТП в результате гололеда.

По его словам, перевозку осуществлял ИП Гордеев, который занимался только заказными перевозками. "Водитель автобуса жив", - уточнил он.

Макаров также объяснил причину того, почему автобус с детьми ехал без сопровождения сотрудников Госавтоинспекции. "Насколько мне известно, если дети едут с родителями, то сопровождение машины ГИБДД необязательно", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-центре МВД России, организаторы детской поездки, в ходе которой в Калужской области произошла авария с автобусом, не уведомляли о ней ГИБДД.

По последним данным, в ДТП погибли семеро человек - трое взрослых, четверо детей.

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщали, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.