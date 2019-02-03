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В Минздраве сообщили о 28 госпитализированных после ДТП автобуса под Калугой

Есть обновление от 13:48

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В больницы госпитализированы 28 человек, в том числе 22 ребенка, пострадавших в ДТП под Калугой, сообщает Минздрав России.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в Бобынинском районе Калужской области погибли семеро человек, среди них трое детей. В областные медучреждения госпитализированы 28 человек, среди которых шестеро взрослых и 22 ребенка, из которых один ребенок тяжелый - с переломом таза, стабильный", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в воскресенье.

Как отмечает Минздрав, вся необходимая экстренная помощь областными медиками оказывается.

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова по поручению премьера России Дмитрия Медведева направила из Москвы в Калужскую область бригаду детских хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Координацию организации оказания медицинской помощи на месте осуществляет замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, сказали в Минздраве.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили "Интерфаксу", что после аварии были госпитализированы 24 ребенка и один взрослый.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили ранее в МЧС РФ.

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Теги: Калужская область, Калуга

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