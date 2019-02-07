Сокамерника сенатора Арашукова в СИЗО отселят после вступления его приговора в силу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Осужденный, на которого пожаловался сенатор Рауф Арашуков, будет переведен в другую камеру после вступления в силу приговора, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В настоящее время Рауф Арашуков содержится в камере СИЗО с лицом, приговор в отношении которого не вступил в законную силу. Учитывая, что в перечень статей УК РФ, по которому обвиняется сокамерник Арашукова, входит также статья, по которой выдвинуто обвинение сенатору Арашукову, их совместное содержание не противоречит действующему законодательству", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что "после вступления в силу вышеуказанного приговора суда в установленном порядке, с учетом требований раздельного содержания, Арашукову будет подобран другой сокамерник".

Ранее в четверг Арашуков заявил в Мосгорсуде, что в СИЗО "Лефортово" его поселили с осужденным за терроризм. "Я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье - по терроризму. С террористом поселили. Действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?", - сказал Арашуков на заседании Мосгорсуда в четверг, где рассматривались жалобы защиты на его арест.

По его словам, в "Лефортово" он до сих пор не получил ни одной передачи. Также, отметил сенатор, с момента помещения в СИЗО ему не удалось встретиться с адвокатами. Кроме того, Арашуков пожаловался на условия содержания в карантине "Лефортово". "Я, конечно, не видел, но как рассказывали (...) Это больше похоже на карцер, а не на карантин", - сказал сенатор.

Дело Арашуковых

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым. Последний также был задержан и арестован, ему инкриминируется создание организованного преступного сообщества (ОПС) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.

Сенатор Арашуков не признает вину и через адвокатов заявлял, что считает свое дело "политическим заказом".