Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста Арашукова-старшего

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосруд в понедельник рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов на арест отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб.

Заседание назначено на 12:45.

Арашукову-старшему инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный суд Москвы 31 января заключил его в СИЗО до 30 марта.

Сенатор Арашуков арестован на тот же срок по обвинению в участии в ОПС, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуковы были задержаны 30 января.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд руб.

Р.Арашуков-младший не признает вину и считает свое дело "политическим заказом". Его отец также отрицает причастность к каким-либо преступлениям.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ), гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", директор филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алан Кятов. Всем им вменяется участие в ОПС и мошенничество.