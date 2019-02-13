СПЧ обратился в ООН в связи с недопуском российских наблюдателей на украинские выборы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ рассчитывает на содействие Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с недопуском российских наблюдателей на выборы президента Украины, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Председатель Совета Михаил Федотов сегодня обратился к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет с озабоченностью в вопросах независимого наблюдения на предстоящих выборах на Украине", - говорится в сообщении.

В Совете отметили, что считают такое решение украинских властей "грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН".

"Кроме того, явно нарушается право значительной части граждан Украины, находящихся по тем или иным причинам на территории Российской Федерации (более 2,5 млн человек), "принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей" (Статья 21 Всеобщей декларации прав человека), а именно, право участвовать в выборах президента Украины, намеченных на 31 марта 2019 года", - добавили в СПЧ.

Федотов выразил надежду на то, что в ходе работы очередной 40-й сессии Совета по правам человека ООН, которая откроется в Женеве 25 февраля, Верховный комиссар поставит на обсуждение эти вопросы и добьется их решения.

"Мы уверены, что украинские коллеги, работающие в составе СПЧ ООН нынешнего созыва, прислушаются к Вашему авторитетному мнению", - говорится в письме.

7 февраля Верховная рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах на Украине.