В Госдуме предложили распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме намерены обсудить возможность введения ипотечных каникул для обманутых дольщиков. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Президент сказал о том, чтобы такая мера была предусмотрена для тех, кто оказался в сложной ситуации. Конечно, тема обманутых дольщиков, которые покупали жилье за счет ипотечного кредита - очень острая, и не раз обсуждалась на площадке нашей рабочей группы. Нам, конечно, надо обсудить с правительством и ЦБ возможность распространения ипотечных каникул на этих людей", - сказал Николаев.

Он отметил, что все предложения по поддержке строительной отрасли, которые прозвучали сегодня в послании президента, направлены на поддержание спроса, и должны "подстегнуть развитие строительного рынка".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода", - сказал глава государства.

Таким образом, отметил он, гражданам будет предоставлена возможность "сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".