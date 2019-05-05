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Хабаровск оказался в дыму от лесных пожаров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Хабаровск и ближайшие муниципальные районы в воскресенье окутал дым от лесных пожаров, сообщило Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

Пока не обнаружено превышение предельно допустимой концентрации по уровню содержания угарного газа.

По предварительным данным, ветер принес в Хабаровск дым из Амурского района края, где горят природные пожары.

Утром в воскресенье в 11 районах края обнаружена 91 термическая аномалия. В большинстве случаев горят сухие растения.

Хабаровск

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