В Петербурге и Ленобласти на несогласованных акциях в 2019 году задержали 293 человека

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области в 2019 году на несогласованных акциях были задержаны в общей сложности 293 человека, сообщил начальник ГУ МВД по региону Роман Плугин. 19 февраля он представил годовой отчет ЗакСобранию.

Всего за год, по его словам, в регионе прошло 9184 массовых мероприятия, к которым он отнес "Бессмертный полк", Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса", выборы губернатора и муниципальных депутатов.

Несогласованных акций в течение года было 27, в них приняли участие 1103 человека, говорится в отчете.

Плугин также сообщил депутатам, что за год уровень преступности снизился на 6%, за год было совершено 903 преступления на 100 000 населения при среднероссийском показателе 1379 преступлений. Всего в городе было раскрыто 23 600 преступлений, четверть и которых пришлась на тяжкие и особо тяжкие. В каждом четвертом случае лица, совершившие преступление, были установлены в течение дежурных суток, добавил он.