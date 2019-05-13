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Радиостанция "Говорит Москва" закрыла шоу Сергея Доренко

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

"С завтрашнего дня на "Говорит Москва" меняется сетка вещания. "Подъёма" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто",- говорится в сообщении в телеграм-канале радиостанции.

Там уточняется, что с 9 до 11 будет выходить "Программа Алексея Гудошникова".

"Все ведущие, которых вы привыкли слышать на "Говорит Москва" продолжают эфиры на 94.8",- говорится в сообщении.

Доренко умер 9 мая. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.

Сергей Доренко Говорит Москва

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