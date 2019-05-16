Поиск

Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма российской армии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ в парке отдыха "Патриот" епископа Клинского Стефана, главу синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщает в четверг сайт РПЦ.

Храм Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, сейчас строится. Высота храма вместе с крестом будет достигать 95 метров.

Здание спроектировано в монументальном русском стиле. Фасады будут отделаны металлом, своды - остеклены.

Архитектурные пропорции храма символичны, напоминают в патриархии. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, что напоминает о годе окончания Великой Отечественной войны. Высота звонницы - 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания войны. Высота малого купола - 14,18 метров, что символизирует 1418 дней и ночей, которые длились боевые действия.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов. Дорога к храму будет украшена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

РПЦ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Путин заявил об увеличении числа российских военных аппаратов на орбите в 1,5 раза

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно
Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');