Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма российской армии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ в парке отдыха "Патриот" епископа Клинского Стефана, главу синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщает в четверг сайт РПЦ.

Храм Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, сейчас строится. Высота храма вместе с крестом будет достигать 95 метров.

Здание спроектировано в монументальном русском стиле. Фасады будут отделаны металлом, своды - остеклены.

Архитектурные пропорции храма символичны, напоминают в патриархии. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, что напоминает о годе окончания Великой Отечественной войны. Высота звонницы - 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания войны. Высота малого купола - 14,18 метров, что символизирует 1418 дней и ночей, которые длились боевые действия.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов. Дорога к храму будет украшена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.