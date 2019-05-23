Абызову продлили арест до 25 июля

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде Фото: ТАСС, Гавриил Григоров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы оставил под стражей до конца июля бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило продлить арест для проведения необходимых следственных и процессуальных действий. С момента ареста Абызова следствие уже получило результаты химической экспертизы, согласно которой в квартире экс-министра было обнаружено наркотическое вещество, были назначены 10 экономических и финансово-бухгалтерских экспертиз, проведено множество допросов и обысков, наложен арест на имущество обвиняемого.

Восемь адвокатов Абызова и сам бывший министр попросили суд отправить его под домашний арест, указав не незаконность и необоснованность его обвинений.

"Я не совершал те преступления, в которых меня обвиняет следствие, не создавал и не участвовал в преступном сообществе, не использовал свои полномочия министра для совершения каких-либо преступлений. (...) Я заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность", - отметил Абызов, выступая в суде.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Он был задержан 26 марта и на следующий день арестован. По версии следствия, он похитил у энергетических компаний в Новосибирской области около 4 млрд рублей и вывел эти деньги за рубеж.