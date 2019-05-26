Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании

Министр Великобритании по делам окружающей среды Майкл Гоув Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув подтвердил намерение участвовать в борьбе за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

"Я верю, что способен сплотить Консервативную партию, готов довести Brexit до конца и встать во главе великой страны", - сказал Гоув.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

Члены Консервативной партии, которые захотят побороться за должность ее руководителя, должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин.

Конкурентами Гоува станут глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и бывший глава МИД Борис Джонсон.