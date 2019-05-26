Поиск

Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании

Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании
Министр Великобритании по делам окружающей среды Майкл Гоув
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув подтвердил намерение участвовать в борьбе за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

"Я верю, что способен сплотить Консервативную партию, готов довести Brexit до конца и встать во главе великой страны", - сказал Гоув.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

Члены Консервативной партии, которые захотят побороться за должность ее руководителя, должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин.

Конкурентами Гоува станут глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и бывший глава МИД Борис Джонсон.

Великобритания Майкл Гоув

Новости по теме

Новости

Маршал Хафтар пообещал продолжать бои за Триполи

Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США

Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США

В ОНК заявили, что осужденный за шпионаж Берг не жалуется на условия содержания в СИЗО

Тысячи израильтян выразили протест против предоставления Нетаньяху иммунитета

Тысячи израильтян выразили протест против предоставления Нетаньяху иммунитета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии

Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии

Трамп уверен в победе в торговой войне

Боевики выпустили более 20 ракет из РСЗО по населенным пунктам сирийской провинции Хама

Что произошло за день: суббота, 25 мая

Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого

Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');