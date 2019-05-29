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Арестован подросток, ударивший топором школьницу в Вольске

Арестован подросток, ударивший топором школьницу в Вольске
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вольский районный суд Саратовской области заключил под стражу подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска, сообщил "Интерфаксу" представитель суда в среду.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 14-летнего юношу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба управления СКР по региону сообщила, что подростку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

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По версии следствия, во вторник 14-летний ученик школы N4 поднялся на второй этаж учебного заведения и бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую бутылку, однако ничего не загорелось.

После этого подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, которая шла в свой класс, и ударил ее топором по голове, а потом попытался скрыться. Очевидцы вызвали бригаду "скорую", и девочку госпитализировали.

Нападавшего задержали, выяснилось, что он наблюдался у психиатра.

Вольск Саратовская область

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