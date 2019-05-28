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Подросток, ударивший топором школьницу из Вольска, стал фигурантом уголовного дела

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу в школе города Вольска, сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В отношении 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, во вторник 14-летний ученик школы N4 поднялся на второй этаж учебного заведения и бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую бутылку, но по счастливой случайности пожара не произошло.

Подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, шедшую в свой класс, и ударил ее топором по голове, а потом попытался скрыться. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, девочка была госпитализирована.

Школьника удалось задержать, он состоял на учете у психиатра. Перед своим задержанием успел записать видеообращение, в котором раскаялся в содеянном. "Я не смог. Я ранил одну девочку. Даже не знаю ее имени. Мне очень страшно. Я очень жалею. Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло. "Молотов" не загорелся. Я провалился. Для меня это сложно - убийство человека. Я девочку ранил прямо в голову, мне так жаль", - сказал подросток на видеозаписи.

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, учащихся и персонал школы, идут обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз.

Вольск Саратовская область

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