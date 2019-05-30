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Комитет ГД по безопасности одобрил закон о смягчении закона о демонстрации свастики

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предлагающий не считать экстремизмом использование нацистской или экстремистской символики в контексте осуждения нацизма и при отсутствии признаков пропаганды.

Авторами выступила группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

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Поправки предполагают не распространять запрет на произведения науки, литературы, искусства, продукцию СМИ и материалы, используемые образовательными организациями в учебных и просветительских целях.

Подобная деятельность не будет считаться экстремистской "при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания любой нацистской и экстремистской идеологии".

В настоящий момент в России запрещено использование нацистской символики в любой форме. Авторы поправок указывают, что "под запрет могут попасть: показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т.п.".

Среди запрещенных могут оказаться: фильм М.Ромма "Обыкновенный фашизм" (1965 г.), сериал Т.Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973 г.), киноэпопея Р.Кармена "Великая Отечественная война. Неизвестная война" (1978 г.) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм", пишут авторы инициативы.

Кроме того, теми же авторами предложен на рассмотрение проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающий отменить соответствующее наказание.

Госдума

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