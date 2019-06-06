Президент РАН допустил возможность подчинения ВАКа правительству

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев допускает, что Высшую аттестационную комиссию (ВАК) могут вернуть в подчинение правительству, как это было в советские времена.

"ВАК могут вернуть обратно в подчинение правительству. По крайней мере, это могло бы обеспечить независимое вневедомственное функционирование ВАК. Если уж не при Российской академии наук, то при правительстве", - сказал Сергеев в четверг "Интерфаксу".

В Советском Союзе ВАК находился при Совете министров СССР, и таким образом ВАК "являлся своеобразной надведомственной организацией", напомнил он. Это, по словам главы РАН, "позволяло ей иметь определенную степень независимости по отношению ко всем министерствам". "Этот фактор обеспечивал стабильность работы ВАК", - подчеркнул Сергеев.

Ранее он отмечал, что было бы разумным, если бы ВАК подчинялся Российской академии наук. "Вопрос о подчинении ВАК министерству (образования и науки) или Российской академии наук возник не случайно. Академия наук по положению сейчас является высшим экспертным органом, а ВАК - это и есть экспертный орган, который призван определять степень квалификации научных работ. Исходя из этого, было бы разумно, чтобы ВАК был при Российской академии наук", - заявил Сергеев 31 мая в интервью "Интерфаксу".

В четверг он выразил надежду, что исходя из критики нового постановления правительства о ВАК "в правительстве задумаются".

Этот вопрос, по его словам, "следует серьезно обсудить". Сергеев напомнил, что "в одной из версий нового закона по науке, который вносился в прошлом году, предлагалось ВАК сделать при Российской академии наук", и "если такие мысли посещали разработчиков закона, то это значит, что эти предложения бродят не только внутри РАН".

Дискуссия о положении ВАК возникла в последнее время после утверждения нового состава членов аттестационной комиссии.

Сергеев отмечает, что "больше половины нового состава ВАК - члены РАН". "Таким образом, присутствие Академии можно назвать весомым. Но в то же время, именно этот факт позволяет поставить вопрос о передаче ВАК под начало РАН", - сказал Сергеев "Интерфаксу" 31 мая. Он предложил "спокойно провести обсуждение этого вопроса в правительстве".

Новый состав ВАК

28 мая правительство РФ утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. Согласно порядку формирования ВАК, состав комиссии был частично обновлен, во главе органа вновь встал ректор РУДН Владимир Филиппов.

Решение раскритиковали сначала в сетевом сообществе "Диссернет", выступив против назначения Филиппова и исключения из состава ВАК отдельных активистов "Диссернета". Затем "Коммерсант" написал о претензиях "Клуба 1 июля" к новому составу комиссии.

Как пишет газета, ученые заявили, что рекомендации РАН к кадровому составу комиссии "были в очередной раз демонстративно проигнорированы". Сдержанно прокомментировал газете новый состав ВАК и вице-президент РАН Алексей Хохлов, отметив, что его, как и многих его коллег, "не может не радовать отсутствие в составе ВАК некоторых фамилий, а также присутствие некоторых других фамилий".

Между тем, в Минобрнауки подчеркивают, что новый состав ВАК был сформирован на основании предложений государственных академий наук, ведущих вузов и НИИ. Число ученых в звании академика и члена-корреспондента РАН, повысилось на 47% - в новый состав вошло 40 академиков и 31 членкор, в то время как в предыдущем составе было всего 26 академиков и 12 членкоров.

"Все кандидаты, предложенные президентом РАН академиком Сергеевым А.М. и вице-президентом РАН академиком Козловым В.В., вошли в новый состав ВАК. Из кандидатур, предложенных вице-президентом РАН академиком Хохловым А.Р., в состав ВАК вошло 18 человек (13% состава ВАК). Из 7 кандидатов, предложенных вице-президентом РАН академиком Донник И.М., в состав ВАК вошло 3", - отчитались в Минобрнауки.

"Клуб 1 июля" - объединение ученых, выступивших с критикой реформы РАН 2013 года. В него входят известные исследователи, в том числе члены Российской академии наук.