Более двух тысяч человек задействованы в восстановительных работах в Дзержинске

Замене подлежат около 1,2 тысяч окон на 600 объектах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Работы по замене окон и уборке мусора идут в городе Дзержинске Нижегородской области, где накануне произошли взрывы на оборонном заводе.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил журналистам, что в восстановительных работах задействовано более 2 тыс. человек: это и работники учреждений, и МЧС, и МВД, и военные. Кроме того, в работах участвуют более 150 волонтеров.

"Насчитываем около 1200 окон в более чем 600 объектах, которые требовали замены. Замена осуществляется в активном режиме. В первую очередь мы сконцентрировались на социальных учреждениях", - сказал глава региона.

Он отметил, что постоянно фиксируются новые повреждения: люди возвращаются с дач и обнаруживают, что окна в их квартирах разбиты.

По словам Никитина, для замены "где-то достаточно стекол, где-то нужно менять рамы".

"Где-то работы уже завершены, где-то в процессе и будут закончены сегодня или завтра", - сказал он.

Он также сообщил, что госпитализированные после взрыва люди находятся в стабильном состоянии. "По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение", - сказал Никитин.

В субботу на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным Минздрава РФ, всего за медицинской помощью обратилось 89 человек, 44 работника завода и 45 жителей города. 16 человек госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.